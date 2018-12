Dancila urmeaza sa il reclame astazi pe Iohannis la CCR

Basescu i-a transmis un mesaj tranșant lui Dragnea: Pleaca acum! Și nu uita sa-l iei și pe marele ganditor cu tine Traian Băsescu îi transmite lui Liviu Dragnea un mesaj tranșant - să plece cât mai repede pentru că a pierdut controlul asupra partidului, guvernului și majorității parlamentare.

Ariana Grande, Cyndi Lauper si Janelle Monae, la Billboard Women in Music 2018 - VIDEO Peronalităţi din industria muzicală au participat joi seară la gala Billboard Women in Music 2018 de la New York, care a celebrat cele mai bune artiste ale anului. Între prezentatoare s-au numărat Alicia Keys, Dua Lipa, Anderson .Paak şi Patti Labelle, în timp ce între premiate s-au aflat Kacey Musg ...

Olandezii, impresionati de nationala Romaniei inaintea meciului de la Campionatul European de handbal feminin Olandezii au doar cuvinte de lauda la adresa nationalei Romaniei inaintea meciului direct de la Campionatul European de handbal feminin din Franta.

Cele mai frumoase decorațiuni de Craciun Pregătiți-vă din timp pentru Crăciun. Iată câteva oferte foarte bune la decorațiuni de Crăciun de la TeamDeals.ro. Citește mai departe...

eMAG. 5 ultrabookuri la reducere din campania de Mos Craciun Cel mai mare retailer online, de pe piata romaneasca, eMAG, ofera clientilor sai reduceri magice, la o gama variata de produse. Campania de Mos Craciun se numeste eMAGIA Sarbatorilor, Gaseste darurile potrivite pentru cei dragi. Citește mai departe...

Violențe pe strazile Atenei. Anarhiștii greci vor sa razbune moartea unui tanar ucis de forțele de ordine Incidente violente au avut loc în Atena, între poliţie şi anarhişti, la împlinirea a 10 ani de când un tânăr a fost ucis ...

Anamaria Prodan, cu sanii la vedere la o petrecere! L-a bagat in „boala” pe Codin Maticiuc Anamaria Prodan, cu sânii la vedere la o petrecere! Atrage privirile de fiecare dată când apare la un eveniment monden, iar scenariul nu s-a modificat nici acum. Anamaria a îmbrăcat o rochie neagră, lungă – cu dantelă în partea de sus – însă toate privirile au fost îndreptate către… bustul său scos în evidență de […] The post Anamaria Prodan, cu sânii la vedere la o petrecere! L-a băgat în „boală” pe Codin Maticiuc appeared first on Cancan.ro.

Opinie: Iohannis a abandonat tara in mana infractorilor pentru un mandat ca un sejur de lux "Klaus Iohannis a abandonat statul în mâna infractorilor, tratând primii 4 ani de mandat mai mult ca pe un sejur de lux. Iar efectele sunt cele pe care le simţim atât de dureros," este de părere editorialistul ziare. Citește mai departe...

Incredibil! Gestul facut de Karmen Minune cand un baiețel i-a cerut cațiva lei ca sa cumpere medicamente pentru sora lui bolnava! Cați bani avea, de fapt, artista in portofel Karmen, o minune de om! Fata celebrului manelist a avut parte de o experiență unică noaptea trecută. În timp ce se plimba prin București, într-o parcare ea a întâlnit un băiețel care i-a cerut bani ca să-i poată cumpăra câteva medicamente surorii sale, care este bolnavă. Răspunsul vedetei a fost unul surprinzător: i-a spus că […] The post Incredibil! Gestul făcut de Karmen Minune când un băiețel i-a cerut câțiva lei ca să cumpere medicamente pentru sora lui bolnavă! Câți bani avea, de fapt, artista în portofel appeared first on Cancan.ro.