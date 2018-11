Dancila, vizita la Marea Moschee din Muscat: In Romania se afla o comunitate musulmana care traiește in armonie cu alte culte religioase

Autostrada Bucuresti-Ploiesti pare ca va intra, in sfarsit, in Capitala. Autoritatile vor sa inaugureze cei 3 kilometri ...

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a făcut noi precizări la Antena3 despre ce se va întâmpla cu salariile din 2019. „În fiecare an, începând cu 2019 până în 2022 se crește la bugetari cu 25%. Au fost multe confuzii. Este 25% din diferență. Se v ...

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit la Antena3, și despre salariul minim. „Nu este niciun blocaj, noi am avut în plan să o facem din noiembrie, sindicatele ne-au certat, noi ieșisem cu 2.050, ni s-a atras atenția că trebuie să fie 2.080. Am avut în plan să o facem & ...

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in legatura cu afirmatiile lui Dacian Ciolos, ca cine critica PNL face "un urias serviciu PSD". Fostul premier tehnocrat a spus ca PNL refuza sa se reformeze si sa se alature MRI intr-un proiect de schimbare a societatii romanesti.

Pură coincidență sau o lecție traumatizantă primită de la viață? Aceasta e întrebarea de pe buzele cunoscuților fostei soții a lui Marius Franțescu, care și-au amintit una dintre declarațiile făcute de aceasta în urmă cu câțiva ani. Alina Lăudatu este îngenuncheată de durere după ce ieri, fostul partener a asasinat copilul pe care îl aveau împreună, […] The post Ce soartă crudă! Ce mărturii a făcut fosta soție a polițistului criminal în urmă cu câțiva ani appeared first on Cancan.ro.