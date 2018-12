Dancila: Vom sesiza CCR, presedintele a comunicat ca pana saptamana viitoare nu va lua nicio decizie privind noii ministri

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională, după ce preşedintele Klaus Iohannis i-a comunicat joi, în cadrul unei discuţii telefonice, că nu va lua până săptămâna viitoare nicio decizie cu privire la nominalizarea noilor miniştri la Transporturi şi Dezvoltare Regională. "Vom sesiza CCR, astăzi am vorbit cu preşedintele Iohannis, l-am sunat pe domnul preşedinte, am vrut să văd ce s-a întâmplat, dacă va nominaliza cei doi miniştri, având în vedere că suntem în perioada premergătoare preluării Preşedinţiei Consiliului UE şi că este foarte important ca noii miniştri să-şi preia dosarele (...). Domnul preşedinte a spus că încă mai analizează şi că până săptămâna viitoare nu va lua nicio decizie, deci ne vedem obligaţi să facem această sesizare la Curtea Constituţională", a declarat Viorica Dăncilă la Parlament (continuă). AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)