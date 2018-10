Dancila: Vreau sa am o cooperare buna cu Comisia Europeana; asta nu inseamna ca vom fi un executant

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat miercuri că îşi doreşte să aibă o cooperare bună cu Comisia Europeană, precizând că acest lucru nu înseamnă că Guvernul va fi "un executant". Întrebată la Antena 3 ce va face pentru a schimba imaginea falsă despre România de la Strasbourg, Dăncilă a răspuns: "În primul rând, să am un dialog mai intens. (...) În al doilea rând, vreau să am o cooperare bună cu Comisia Europeană. Asta nu înseamnă că vom fi un executant, nu vreau să se înţeleagă lucrul acesta. Vreau să se înţeleagă că discutăm orice punct. (...) Vom prelua observaţiile, dacă ele se încadrează în valorile şi normele europene". De asemenea, premierul a precizat că nu trebuie duse la Bruxelles disputele din plan intern. "Nu trebuie să ducem disputele pe care le avem în plan intern - pentru că am văzut că în majoritatea statelor membre sunt dispute, se apropie alegerile, situaţia este mai tensionată - dar nu trebuie să le aducem aici, la Bruxelles. Şi cred că ar trebui (...) să dăm dovadă de mai mult pragmatism (...), de mai multă înţelegere, de mai multă unitate atunci când vorbim de poziţia noastră la nivel european. Spun toţi: 'Vrem să fim trataţi în mod egal, vrem să fim aşezaţi la masa deciziilor'. Dar dacă noi în plan intern suntem atât de divizaţi şi cu orice lucru venim ca să îl pârâm aici, la Bruxelles - (...) şi de multe ori acel lucru nu este real -, nu vom reuşi acest lucru", a arătat Dăncilă. Totodată, şefa Guvernului a transmis un mesaj pentru români, subliniind că a mers "cu demnitate" la dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, care a avut ca subiect ţara noastră. "Voi susţine România, voi susţine ceea ce cred românii. (...) Am venit cu demnitate, să-i apăr pe români şi să apăr România. Şi când spun acest lucru nu vreau să se înţeleagă că vin cu mesaje naţionaliste, că vin cu mesaje care să impresioneze. (...) Chiar îmi doresc ca România să fie reprezentată cu demnitate de către toate grupurile politice, de către toate partidele politice, de către preşedintele României, de către toţi cei care pot să facă acest lucru", a mai afirmat Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)