Dani Alves, despre decesul capitanului Fiorentinei, Davide Astori: "In lume mor de foame mii de copii, zi de zi, si nu primesc atata atentie!"

In cadrul conferintei de presa premergatoare partidei pe care formatia sa, Paris Saint Germain, o va disputa cu Real Madrid, lui Dani Alves i-a fost solicitata parerea despre decesul surprinzator al lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei. Raspunsul oferit de Dani Alves a polarizat parerile in comentariile de pe retelele de socializare, apreciat de unii, hulit de altii, pentru lipsa de empatie, de sensibilitate. "Noi nu am fost asa de afectati, pentru ca nu-l cunosteam prea bine. Sunt indurerat pentru familia lui. Ma gandesc ca Davide a facut tot ce trebuia in lumea asta haotica si ca acum e intr-o lume mai buna. In lume mor de foame mii de copii, zi de zi, si nu primesc atata atentie. Si s ...