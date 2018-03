Dani Mocanu a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT fiind acuzat de proxenetism

Dani Mocanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dani Mocanu a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, alaturi de alte persoane. El este acuzat de fapte de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani, In noiembrie 2017, DIICOT a pus sechestru pe averea manelistului. Alaturi de el vor mai fi judecati si Ionel Anton, zis Lupu, Ionut Visinescu, Marian Ionel Tatarascu, Romario Mocanu, Ionut Alexandru Otelea, Stelian Bolboasa, Marius Constantin Anghel, Gheorghe Anton si Ioana Anton. Potrivit procurorilor DIICOT, in vara anului 2016, Ionel Anton a intrat in relatii infractionale cu Dani Mocanu si fratele acestuia, Nando Ionut Mocanu. Ambii ar fi fost implicati in activitati de proxenetism. Manelistul i-a plasat ...