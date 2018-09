Dani Mocanu le-a dat sah mat procurorilor! Decizia judecatorilor este definitiva in cazul manelistului

Celebrul Dani Mocanu are, de mai bine de un an, probleme cat se poate de serioase cu organele legii, el fiind cercetat intr-un stufos dosar de proxenetism transfrontalier.

Procurorii DIICOT au primit recent o lovitura dura de la judecatorii Curtii de Apel Ploiesti, in dosarul manelistului Dani Mocanu, dupa ce magistratii au decis retrimiterea dosarului la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Pe 30.05.3018, instanta admitea exceptia nelegalei sesizari a instantei de judecata, exceptie invocata de inculpatul Daniel Mocanu. Judecatorii au dispus atunci restituirea cauzei la parchet, pentru refacerea urmaririi penale privindu-l pe manelist, iar acum, magistratii Curtii de Apel Ploiesti au respins contestatia DIICOT si a pastrat solutia data la sfarsitul lunii mai.



De altfel, manelistul, extrem de bucuros, a anuntat si pe contul lui de socializare ca dreptatea incepe sa se vada in cazul lui. “Multumesc domnilor Judecatori de la Curtea De Apel Ploiesti pentru solutia data corect in ceea ce priveste trimiterea mea in judecata. Va anunt cu bucurie ca tocmai am fost scos din judecata si s-a decis restituirea dosarului la parchet, ceea ce inseamna un mare pas inainte. Solutia a fost data doar in ceea ce ma priveste pe mine, iar fratele meu Romario Mocanu si Ionut Otelea care, la fel, imi este ca un frate, au fost trimisi in judecata, din pacate. Sper sa terminam definitiv cu bine cat mai curand! Va pup pe toti”, a anuntat Dani Mocanu.

Eliberat din arest, sub control judiciar si cu sechestru pe avere

”Este o facatura, cu siguranta. Eu, la fel ca si alti manelisti, am cantat prin toata Europa. La o cantare, in Anglia, am facut show pentru niste interlopi. Doar ca, pentru a merge la eveniment, am cerut o parte din bani in avans, asa cum e normal. Doar ca banii cu pricina, arvuna, i-am primit, prin mandat, de la o femeie, nu de la interlopul care ma voia la petrecere. De aceea s-a facut legatura intre mine si diverse prostituate, dar nu le plasam, nu ma intretin ele, nu exista asa ceva. Sunt complet nevinovat, sunt o victima, am cazut la mijloc”, spunea, anul trecut, Dani Mocanu, imediat dupa ce a iesit din spatele gratiilor, el fiind eliberat sub control judiciar.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.