Dani Otil, despre mama lui: 'I-am zis ca as vrea o portocala. I-am vazut reactia in ochii aia mari. A cazut cerul pe ea'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De 8 martie, cele mai multe dintre vedete astern ganduri despre mamele lor. Este si cazul lui Dani Otil, un barbat cu o sensibilitate aparte si cu talent scriitoricesc, care si-a adus aminte o intamplare de cand era foarte mic. Randurile lui au impresionat mii de oameni. „Ma imbolnavisem rau. Eram micut. Am vomitat toata ziua si toata seara. Noaptea m-am trezit din nou. Nu mai aveam ce sa vomit. Doar ma chinuiam. A venit mama in camera noastra si mi-a pus mana pe frunte. Jumate din treaba parca era rezolvata. Nu puteam sa mananc sau sa beau apa. Mama ma intreaba ce simt ca as vrea sa mananc. I-am zis ca as vrea o portocala. I-am vazut reactia in ochii aia mari. A cazut cerul pe ea. In 80 si ceva NU EXISTAU portocale. Pe ...