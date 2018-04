Dani Otil nu se astepta la asemenea cuvinte grele. I-a spus verde in fata, in direct: „Amaratule! Ai ajuns unde ai ajuns, esti ditamai vedeta, ai restaurant, dar tu.."

dani

Dani Otil a fost luat la rost de colegul lui de prezentare.

Razvan Simion l-a certat imediat cand a aflat ca mama bunului sau prieten vine la Bucuresti ca sa ii gateasca.

„Anul viitor se fac 20 de ani de cand am plecat de acasa. Ai ajuns unde ai ajuns, esti ditamai vedeta, ai restaurant, iti permiti o multime de lucruri si tu o chemi pe maica-ta sa-ti gateasca, ma? Amaratule!

Cheam-o la Bucuresti sa se rasfete la un spa, sa o plimbe cineva prin oras, sa ii faca turul Bucurestiului. Cum sa o chemi pe maica-ta sa gateasca?”, l-a certat Razvan Simion pe Dani Otil.

Dani Otil, totul despre femeile care au trecut prin patul lui: „Exista viata dupa Mihaela Radulescu”! Prezentatorul TV a fost in depresie

Dani Otil face dezvaluiri soc! Prezentatorul TV vorbeste fara nicio retinere despre viata sexuala pe care a avut-o dupa ce a pus punct relatiei cu Mihaela Radulescu. Intr-un interviu acordat pentru emisiunea „Xtra Night Show”, matinalul a povestit care sunt placerile lui ascunse.

Dani Otil ii multumeste Mihaelei Radulescu pentru viata sexuala pe care a avut-o in urmatorii doi au dupa ce s-au despartit.

„Mie imi place sexul dimineata. Erectia de dimineata e provocata din mai multe cauze anatomice. Eu si mental si sexual sunt foarte bine dimineata. Cred eu ca unele femei sunt urate dimineata. (…) Folosesc si Tinder.

In vacante, nu aici. (…) Exista viata dupa Mihaela Radulescu. Iata-ne aici! Eu mai vorbesc cu Mihaela si avem glumele noastre. De fiecare data cand vorbim ii multumesc pentru viata mea sexuala de dupa ea in urmatorii doi ani. (…) Doi ani dupa relatia cu Mihaela.. Doamne! Ma simteam o unealta, o ustensila”, a povestit Dani Otil.

Totodata, prezentatorul TV a dezvaluit ca a fost in depresie. „Am avut o data un moment critic. Am facut o depresie. Am izbucnit in plans. Am vrut sa plec spre Razvan. Atunci el locuia cu sotia lui si stateau langa mine.

Cand am iesit pe terasa am auzit ca ei se certau. M-am dus la ei si le-am zis: nu vreau sa va stric circul, dar sincer, exista din toate simptomele 5% sanse sa mor. (…) Cainele lui Razvan imi cotaia piciorul. Copilul lui Razvan ma impungea cu o sabie. Imi ziceam: tu nu poti sa mori acum!”, a spus Dani Otil.

