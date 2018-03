Daniel are 40 de ani, s-a lasat de constructii si a facut ditamai afacerea. Oamenii mai ca o luau la fuga cand au vazut despre ce e vorba, dar acum se inghesuie la poarta lui sa cumpere

A studiat Teologia, a cantat in strana, iar acum cultiva rosii negre. E povestea de viata a lui Daniel Bilinciuc, un barbat din judetul Suceava, care a vrut sa-si transforme pasiunea pentru horticultura intr-o afacere. Suceveanul creste in solarele familiei legume 100% bio. Se mandreste cu rosiile negre, care contin un antioxidant benefic in tratarea diabetului si a obezitatii.

Daniel Bilinciuc are 40 de ani si traieste in localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei, informeaza suceavanews.ro. Inca din copilarie si-a dorit sa se ocupe de horticultura, insa viata l-a purtat pe alte carari. A lucrat in domeniul constructiilor mai multi ani si a studiat Teologia. Suceveanul a cantat chiar si in strana, dupa ce s-a angajat la Arhiepiscopia Sucevei.

In urma cu doi ani, Daniel Bilinciuc a construit, alaturi de sotia sa, mai multe solare in care creste legume de soiuri alese: rosii negre si tigrate, castraveti galbeni, vinete albe, dar si kiwano, un castravete african.

„Am rosii negre, rosii tigrate, rosia tip gogosar, care are forma gogosarului, rosia inima de bivol, rosia inima de bou striata, care se zice ca e cea mai gustoasa. Acestea, si nu numai, nu se cultiva in camp liber, sunt seminte care vor foarte mare atentie si se cultiva, in general, in spatii protejate, solare sau sere. Nu sunt foarte greu de intretinut, dar daca ii acorzi atentie si daca o copilesti cum trebuie, o tratezi cand trebuie planta rodeste foarte bine… Eu nu sunt de profesie horticultor, dar aceasta a fost o ambitie de-a mea sa vand legume de la Mitocu Dragomirnei. Este foarte mult de studiat, pentru ca horticultura e foarte complexa”, a declarat Daniel Bilinciuc, pentru sursa citata.

Daniel, sotia sa si cei trei copii trudesc ca sa aiba grija de legumele crescute pe o suprafata de o mie de metri patrati.

„Avem ardei gras cat o jumatate de galeata. Oamenii au fost sceptici la inceput, inclusiv cand au vazut vanata alba. Veneau si spuneau ca vor doar negre, dar noi le dadeam si cate una alba, ca sa guste, iar acum, dupa ce au dat de gust, numai de ele intreaba”, a povestit suceveanul pasionat de horticultura.

Rosia neagra este o leguma care contine anthocianina, un antioxidant mostenit de la sortimentul de tomata violet. Substanta este benefica pentru tratarea diabetului si a obezitatii.

