Daniel Constantin, atac INCENDIAR la adresa lui Calin Popescu Tariceanu: tradeaza pe oricine și orice

Fost partener de alianță cu Tăriceanu, în prezent unul dintre liderii Pro România, deputatul Daniel Contantin, lansează un atac foarte dur la adresa fostul partener. Constantin susține că Tăriceanu nu a respectat niciodată un pact politic pe care l-a încheiat și că cea mai bună soluție pentru a face praf pactul pe justiție este să-l dăm pe mâna lui Tăriceanu.

”Daca cineva doreste sa faca praf pactul pe justitie, cea mai buna solutie este sa-l dea pe mana lui Tariceanu!

Tariceanu ne "avertizeaza" astazi, dupa aproape doi ani in care a condus Romania alaturi de Liviu Dragnea, ca Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE.

Are perfecta dreptate, dar unul din principalii vinovati este chiar domnia sa. Nu vorbesc numai de interminabilele discutii pe justitie, unde este fruntas, de abuzul de putere pe care il practica in conducerea Parlamentului si pe care il gireaza in conducerea Guvernului, abuz care, la randul sau, genereaza luptele interne la care face trimitere. Exemplele sunt multe si binecunoscute : de la Ordonante de Urgenta aprobate fara consultare, cu precadere noaptea sau la primele ore ale diminetii, pana la reluari de voturi in Parlament pana cand exista majoritate.

Tariceanu nu a respectat niciun "pact" si nicio intelegere in toata cariera sa, poate doar atunci cand a avut el de primit vreun avantaj politic. De ce ar fi dispus acum?

V-as reaminti de intelegerea cu Stolojan din 2004 pentru a deveni prim-ministru, urmata de excluderea acestuia din partid.

Sau de pactul nescris cu Mircea Geoana din 2007-2008 pentru a-si pastra functia, urmat de neacceptarea unui prim-ministru PSD in 2008.

Exemplele pot continua.

Mi se pare important de accentuat pactul pe care ALDE l-a propus in campania din 2016 pentru investitii - evident ca nu a avut succes, mai mult investitiile au fost abandonate chiar si de Tariceanu ca mesaj politic! Dar ce legatura sa aiba pretentiile de liberal ale lui Tariceanu cu investitiile?

Acestea sunt cateva din motivele pentru care eu inclin sa cred ca Tariceanu Calin face doar un joc de imagine si nimic mai mult!

In plus, prin punctul 4 din propunerea de pact, Tariceanu da dovada ca de fapt nu doreste independenta justitiei. Prin mentinerea numirii sefilor de parchete de catre ministrul justitiei - fie el si independent, dar numit de partide - se mentine suspiciunea lipsei de impartialitate a viitorilor procurori sefi.

Tariceanu nu doreste respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, ci controlul indirect al sistemului de justitie. Plus ca isi doreste sa apara ca un erou pe calul alb al pacii, cu eticheta de mare mediator al societatii romanesti, numai bun de pus candidat la prezidentiale! Dragnea a inceput deja sa simta cum ii sufla in ceafa ”fidelitatea” proverbiala a lui Tariceanu. Pactul pe justitie va fi doar urmatoarea victima a liberalului vopsit care este Tariceanu!”, arată Daniel Constantin.