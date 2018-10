Daniel Constantin atenționeaza: Fara investiții, nu se poate vorbi de dreptate sociala

Fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin a afirmat, sâmbătă, că fără un nivel de investiţii ridicat, nu se poate vorbi despre dreptate socială, de bani pentru pensii şi salarii, scrie Agerpres.

"Cred că fără un nivel de investiţii ridicat nu putem să vorbim nici de ceea ce înseamnă măsurile principale pentru social-democraţie şi anume dreptate socială. Dacă nu avem, cu alte cuvinte, bani pentru investiţii, care să genereze venituri la bugetul de stat şi locuri de muncă, nu putem să vorbim de bani pentru pensii şi salarii", a spus Constantin, la o dezbatere organizată de Pro România.

El a şi-a exprimat dezamăgirea că nici în 2018 investiţiile nu ating nivelul pe care îl aştepta.

"Atunci când s-a definitivat programul de guvernare PSD - ALDE, eu, împreună cu colegii din ALDE de la vremea respectivă am spus că e foarte important ca orice program de guvernare să aibă o puternică componentă pe zona de investiţii. Fie că vorbim de investiţii publice, fie că vorbim de investiţii tot publice care se fac prin fonduri europene. Am avut o dezamăgire foarte mare când am constatat că cel puţin în primul semestru am ajuns să avem cel mai scăzut nivel de investiţii în ultimii 10 ani. Am zis că e primul an, că trebuie să crească salariile, după un an 2016 în care au avut de suferit în această zonă cei care lucrează în această zonă, dar şi din punct de vedere al salariului minim, şi că trebuia să recuperăm, trebuia să ducem foarte multe alocări financiare în zona de pensii şi de salarii. Dezamăgirea mea a fost foarte mare şi în 2018, pentru că nici în 2018 nivelul de investiţii nu atinge nivelul pe care eu îl aşteptam", a a declarat Daniel Constantin.

Pro România organizează, sâmbătă, dezbateri împreună cu societatea civilă, partenerii sociali şi mediul academic pe următoarele domenii: fonduri europene, administraţie publică, incluziune socială, relaţia cu partenerii sociali şi societatea civilă, politică externă, educaţie, energie, transporturi, justiţie, agricultură, mediu, economie, debirocratizare, sănătate şi digitalizare.