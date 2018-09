Daniel Constantin vestește FINALUL pentru Calin Popescu Tariceanu: Gabriela Firea ii poate DISTRUGE visul liderului ALDE

Daniel Constantin, fost vicepremier și co-președinte ALDE după alegerile legislative din decembrie 2016, e de părere că șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, nu are curaj să vorbească despre conflictele din PSD apărute după ce Gabriela Firea i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea. Constantin face o analogie între acuzațiile aduse de Firea lui Dragnea și cele aduse de el lui Tăriceanu când a fost exclus din ALDE.

Conform lui Constantin, Tăriceanu se teme că Gabriela Firea ar putea fi ”nuca tare” care ar putea provoca sfârșitul politic al lui Dragnea și al actualei coaliții. În plus, fostul ministru vorbește și despre un protocol semnat de Grațiela Gavrilescu, ministru al Mediului din partea ALDE, cu procurorii pentru crearea unor echipe mixte.

”Limbaj dublu sau frica de a pierde puterea?

Am remarcat astazi declaratia lui Tariceanu despre scandalul din PSD si nu am putut sa nu o compar cu momentul 2017 din ALDE in care am decis (cred ca am fost primul) sa spun cum se iau decizii in Coalitie - si mai ales cum se comporta ceilalti doi lideri.

Firea despre Dragnea / Constantin despre Tariceanu

- conduce dictatorial

- numeste numai apropiati pe interese politice/economice

- sacrifica oameni cu rezultate : PSD - Ponta, Andronescu, Banicioiu, Tudose, Tutuianu, etc; ALDE - Constantin, Sorin Cimpeanu, Borza, Durbaca, Banias, etc

- se inconjoara de obedienti

- conduce prin santaj

- minte colegii de partid, etc.

Dragnea despre Firea / Tariceanu despre Constantin

- statul paralel si-a bagat coada/cantaretul sistemului

- nu au probe

Cand am spus toate aceste lucruri Tariceanu a considerat ca provoc un scandal care pune in pericol coalitia. Cand vine vorba sa comenteze despre actiunile doamnei Firea, Tariceanu considera ca sunt doar "niste framantari" sau "pluralism de opinii".

Realitatea este ca Tariceanu simte ca-i fuge de sub picioare oportunitatea de a fi candidat unic PSD-ALDE! Gabriela Firea este o nuca prea tare pentru Liviu Dragnea, care ar putea provoca chiar pierdea in lant a puterii : guvern, parlament, partid!

Si pentru Tariceanu s-a dovedit a fi un adversar politic de temut in 2016, atunci cand nu a candidat la primaria capitalei stiind ca pierde in fata Gabrielei Firea!

P.S. Domnu' Tariceanu - legat de protocolul doamnei Viceprim-ministru Gavrilescu prin care infiinteaza echipe mixte ( atat de hulite de dvs) sub conducerea procurorilor inteleg ca nu vreti sa comentati... Apropo de dublu limbaj...”, e mesajul lui Constantin.

