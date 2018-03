Daniel Dragomir, acuzații GRAVE, dupa rasturnarea de situație din dosarul sau: Sunt presiuni ale statului paralel

Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir. Fostul ofițer SRI susține că în acest dosar există presiuni uriașe din partea ”statului paralel” și arată că s-a activat întreg câmpul tactic.

”In spiritul adevarului, cateva clarificari necesare la materialul lui Ionel Stoica, deja un fan recunoscut al acestui dosar:

- cercetarea in apel nu era nici pe departe aproape de final,

- reluarea judecatii in apel nici macar nu a fost luata in discutie astazi, procesul e public si se poate verifica de oricine,

- in acest dosar se resimt presiuni uriase ale statului paralel. Am convingerea ca si Comisia de control SRI va avea la un moment dat un cuvant de spus cu privire la activari ale “campului tactic” in acest dosar,

- tocmai pentru ca exista aceste presiuni imi exprim deplina incredere ca judecatorii Curtii de Apel Bucuresti investiti cu solutionarea cauzei vor sti sa reziste oricaror “influente” externe si vor da o solutie legala si temeinica,

- o spun clar si raspicat inca o data: atat eu cat si sotia mea suntem nevinovati, acest dosar a fost facut de Coldea SRL si PFA Kovesi, am stat arestat 7 luni in acest dosar la ordinul direct al lui Florian Coldea si cu avizul fostului director George Maior. Orice vreme-si are vremea. Vom clarifica si aceste abuzuri. In curand”, susține Daniel Dragomir.