Daniel Dragomir, dezvaluiri EXPLOZIVE din culisele SRI: George Maior, interceptat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir susţine că fostul şef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mâna lui dreaptă, Florian Coldea. Mai exact, Daniel Dragomir spune că George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea într-un dosar în care era implicat finul lui Maior, Mircea Ursache de la ASF.

”Îmi aduc aminte de o situație în care chiar domnul Maior a fost interceptat pe mandat de siguranță națională de către domnul Coldea. În 2013, Serviciul a început o activitate în zona pieței de capital și au fost obținute mai multe manadate de siguranță națională care erau lucrate după venirea doamnei Kovesi în binom, că nu pot să spun foarte multe detalii concrete. Doamna Kovesi și domnul Coldea rezolvau ei acolo un dosar în zona pieței de capital care implica o persoană extrem de apropiată de domnu Maior. Acea persoană și domnul Maior erau ținte în acel mandat de siguranță națională”, a declarat Draniel Dragomir pentru B1 TV.

De aici i s-ar fi tras şi căderea Alinei Bica, spune Dragomir. Ea ar fi fost cea care l-a anunţat pe Maior că este ţintă într-un dosar, iar de atunci a căzut în dizgraţia lui Florian Coldea.

”Șefa DIICOT, Alina Bica, merge la George Maior și îi spune: «vezi că am primit informări venite/disjunse dinspre DNA spre DIICOT de pe piața de capital și ești tință în acele mandate». Știți ce a făcut domnul Maior? După o săptămână s-a dus la doamna Bica și i-a spus: «Alina, am verificat, așa este, am vorbit cu Florian, dar să știi că nu eu sunt țintă». Din acel moment, Florian Coldea a urât-o pe Alina Bica de moarte”, a dezvăluit Dragomir.

Pe de altă parte, şi George Maior avea oameni pe care îi intercepta. Printre ei, chiar fostul preşedinte Traian Băsescu.

”Dan Andronic și cu fostul președinte Traian Băsescu era ascultați pentru a vedea ce fac. Timp în care Kovesi și cu Coldea o ascultau pe Bica și pe Maior. Timp în care și Bica încerca să asculte și ea dar după cum vedem nu i-a ieșit... Asta era lumea anticorupție, o luptă între găști”, a mai spus Daniel Dragomir.