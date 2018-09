Daniel Dragomir pornește RAZBOIUL cu presa - Lista jurnaliștilor pe care ii acuza ca sunt platiți de Hans Klemm

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir pornește războiul împotriva unei părți din presa din România. Printre cei vizați se numără jurnalistul TVR Alex Costache și șefa televiziunii publice, Doina Gradea.

"Herr Klemm, de ce i-a dat Ambasada SUA zeci de mii de dolari lui Alex Costache, omul lui Coldea si Dumbrava? Ca sa il injure pe Presedintele Trump?

Alex Costache alias Alin Ionescu de la G4Media alias sergentul lui Dumbrava.

Propaganda lor.

O mana de sorosisti securisti, folositi de Dumbrava si statul paralel, il ataca la ordin pe Presedintele Trump.

Acest asa-zis jurnalist este angajat TVR din bani publici. Scrie pe Facebook numai ce i se dicteaza si la G4Media sub alias.

Doamna Doina Gradea PDG al TVR, Parlamentul Romaniei, Comisia de Control SRI, chiar si SRI tac.

Solicit de urgenta demiterea “jurnalistului” din cadrul TVR!

Oameni au murit la TVR in 1989 ca sa apere Televiziunea Romana de oameni ca Alex Costache!

Ambasada SUA tace. Dar ii invita tot timpul Herr Klemm peste tot si pe Alex Costache si pe a sa nevasta (tot angajata a TVR).

Tovarasul gradul Alex Costache a papat banii contribuabilului american prin o serie de destinatii exotice: New Orleans, New York si putin DC.

Inspector General si Congresul ce parere credeti ca vor avea cand vor vedea cum se lafaia ambasada cu banii alaturi de oamenii lui Coldea si Dumbrava?

De ce? Pentru training. Si pentru “rezultate deosebite” in atacarea lui Dan Voiculescu. Pe 8 august 2014 Dan Voiculescu a fost condamnat. In septembrie 2014 echipa de atac media a lui Coldea si a lui Dumbrava a plecat in SUA. Pe banii contribuabilului american. Premiu.

Avantajul SUA fata de Romania este ca probele exista, nu le pot sterge si nici prelucra! Si mai avem si o noua administratie republicana care o sa va ceara banii inapoi!

PS. Pana sa ii vii tu (cine esti tu?) de “hac” cum spui lui “Strump”, poate dai zecile de mii de dolari inapoi. Si o sa le dai!

Mark my words!

Vedeti link:", scrie Daniel Dragomir pe România 3.0.ro.

Jurnalistul Alex Costache nu a reacționat față de acuzațiile aduse de Dragomir, pe pagina acestuia de Facebook nefiind postată vreo poziție în acest sens.