Daniel Dragomir, risposta VEHEMENTA, dupa de DNA a recunoscut 'protocolul secret'

Fostul ofițer al SRI, Daniel Dragomir, a dezvăluit faptul că DNA a încheiat un protocol secret cu Agenția Națională de Cadastru, care îi oferă acces la foarte multe date. DNA a recunoscut acest protocol și au precizat că au acces la 21 de baze de date în total.

Ca urmare a acestei confirmări, Daniel Dragomir solicită celor de la DNA să vină cu o serie de lămuriri pentru opinia publică.

”Am citit cu vadit interes raspunsul de azi al DNA la postarea mea de ieri din romania30.ro/blog.

Sincer l-am si prevazut. Dar nu mai spuneti la nimeni ca stiam cat se vor afunda in propria minciuna. Parca o vad pe consiliera Titian cum a lucrat toata noaptea sa raspunda.

Inteleg ca doare. Altfel nu vad de ce ar incerca DNA sa manipuleze romanii.

Revin cu proverbul pentru Kovesi: “cand esti in groapa, opreste-te din sapat!”.

Referitor la raspunsul DNA, ca sa inteleaga toti romanii eu raspund asa:

1. Articolul 267 Cod Procedura Penala invocat in raspunsul DNA a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014, deci un protocol semnat de DNA în 2013 și de ANCPI la 30.01.2014 nu putea avea ca temei juridic un text care nu era în vigoare la acele date. Doar daca DNA nu are puterea magica de a prevedea viitorul.

2. Articolul 267 Cod Procedura Penala priveste accesul la bazele electronice de date „în vederea realizării citării, a comunicării actelor de procedură sau a aducerii cu mandat la desfășurarea procedurilor”.

Cer public DNA să ne explice:

- cum se aplică acest scop situației persoanelor care nu au nicio calitate în vreun dosar penal, deși protocolul nu face nicio diferență între persoanele implicate în doarele penale și cele care nu au nicio legătura cu astfel de dosare?

- ce legătură există între procedurile de citare/comunicare a actelor de procedură/aducerea cu mandat și datele privind prețurile tranzacțiilor, contractele de vânzare-cumpărare, contractele de ipotecă sau chiar cu privire la informații legate de proprietăți - terenuri agricole sau păduri, de exemplu? Pot fi efectuate acte de procedură în extravilan, in pădure sau pe câmp?

- la ce sunt necesare datele privind defuncții (art. 3 lit. a din Anexa protocolului), dacă se are în vedere citarea/comunicarea actelor de procedură/aducerea cu mandat? Sunt posibile astfel de acte de procedură cu privire la decedați?

3. În ceea ce privește citarea articolului 883 alin. 1 C.Civ., DNA prezintă trunchiat textul de lege.

Articolul 883 alin. 1 C.Civ., așa cum este publicat în Monitorul Oficial al României, statuează: „Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.”

DNA ar trebui sa stie ca exista o diferență între înregistrările publice și cele din mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor.

Orice cetățean are acces la extrasele de carte funciară, dar la mapa care conține, de exemplu, contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de ipotecă, accesul se face numai respectând legislația privind datele cu caracter personal.

Articolul 21 alin. 4 teza finală din Legea 7/1996- Legea cadastrului și a publicității imobiliare definește clar ce înseamnă mapa despre care vorbește art. 883 C.Civ: „mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii”.

Fară acest protocol DNA nu avea acces la contractele din mapă decât dacă folosea regelementările Codului de Procedură Penală. În acel caz, trebuia să aibă un dosar și o calitate pentru persoana ale cărei date le solicita.

După semnarea protocolului, nu are obligația să justifice nimănui necesitatea accesului la contracte și nimeni nu verifică legalitatea accesului.

Din lecturarea completă, nu trunchiată a articolului 883 C.Civ., se poate lesne observa că accesul la contracte nu este unul deschis oricărei persoane, ci se supune regulilor privind protecția datelor cu carcater personal, adică garanției unui drept fundamental recunoscut de Carta drepturilor fundamentale a UE, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de Constituția României.

4. DNA uita sa ne spuna daca a verificat oamenii politici si daca a verificat cetateni straini. Pur si simplu uita.

Deci minciuni ca sa arunce praf in ochii romanilor.

Daca tot a spus DNA ca are acces la 21 de baze de date, ne spune si noua care sunt acelea?

Voi nu sunteti curiosi sa aflati?”, scrie Daniel Dragomir.