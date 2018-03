Daniel Dragomir rupe tacerea! George Maior ar fi fost interceptat de Florian Coldea

George Maior si Florian Coldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca fostul sef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Mai exact, Daniel Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea Ursache de la ASF. Breaking news! Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, au fost audiati in ''Black Cube'' ”Imi aduc aminte de o situatie in care chiar domnul Maior a fost interceptat pe mandat de siguranta nationala de catre domnul Coldea. In 2013, Serviciul a inceput o activitate in zona pietei de capital si au fost obtinute mai multe mana ...