Daniel Dragomir se IMPLICA in puciul care a ZGUDUIT PSD: Țuțuianu și Ciolacu s-au ascuns dupa Firea. Data viitoare, lasați-o acasa

asp Distribuie Tweet Facebook E-mail Pacientii care iau in mod regulat aspirina, paracetamol, ibuprofen si alte medicamente in forma solubila prezinta un risc cu 22% mai mare de a suferi u ...

Naomi Osaka nu va lua parte la turneul de la Wuhan, programat in perioada 23-29 septembrie.

Cezar Ouatu a fost luat la mișto de Simon Cowell, la audițiile pentru ”X Factor” din Marea Britanie. La final însă cel care a râs mai bine a fost… Cezar Ouatu! Surpriză de zile mari pentru români! Cezar Ouatu și-a făcut apariția pe scena de la ”X Factor” din Marea Britanie. Vizibil emoționant, artistului nu-i […] The post Cezar Ouatu, luat la mișto de Simon Cowell pe scena de la X Factor Marea Britanie! appeared first on Cancan.ro.