Daniel Funeriu, 'plagiat' de Mihai Sora: Mesaj identic, la o distanta de opt luni

Filosoful Mihai Şora a lansat sâmbătă un apel pentru "adoptarea" unui pesedist, pentru a-i "elibera" pe simpatizanţii partidului de guvernământ de "gândirea captivă". Mesajul a fost apreciat de simpatizanţii filosofului, care l-au distribuit masiv pe Facebook, însă ideea nu este tocmai originală. Coincidenţă sau nu, un mesaj aproape identic a fost lansat în iunie 2017 de fostul ministru Daniel Funeriu.

"Nu tot ce e identic, fără citarea surselor, e plagiat! Astăzi cineva îmi spune că i se pare că domnul Şora a preluat fără citare şi cu o argumentație similară un mai vechi îndemn de-al meu să adoptăm un PSDist (am verificat, vedeți mai jos textul meu din 14 iunie 2017). Fraților, sunt eu luptător antiplagiat, sunt eu arogant, dar totuşi, nu exagerați! Chiar nu credeți că dl Şora a avut o idee identică, cert, la 1 an diferență (adică 1% din vârsta sa!)? Chiar crede cineva ca dl. Şora mă citeşte pe mine? Aşa că, chill, eu sunt fericit când ideile mele sunt împărtăşite de oameni deştepți. Şi, atunci când nu sunt instantaneu, oamenii deştepți le adoptă în maximum un an", scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

Mesajul lui Funeriu de pe 14 iunie 2017:

"Adoptati un PSDist: m-am saturat de voi, cititorii mei fideli: sunteti educati, inteligenti, argumentati si politicosi. Am pus un comentariu pe pagina lui Grindeanu si, brusc, mi s-au deschis noi orizonturi: universul pesedistilor reali, convinsi si fara dubii. Oameni buni, faceti un bine: luati cate un PSDist din asta (ii gasiti usor printre cei care comenteaza la Ponta sau Grindeanu) si convingeti-l ca e manipulat. Mai jos e chestiunea. Sa va vad vitejii mei, cum ii combateti pe PSDistii astia."

Mesajul lui Mihai Şora de pe 24 februarie 2018:

"Dragi prieteni,

într-o vreme, mă gândeam că ar fi bine să deschidem programul „Adoptă un pesedist!“

Dacă fiecare om cu mintea limpede le explică altora ce înseamnă gândirea c a p t i v ă, cum poți fi prins în mrejele unor televiziuni manipulatoare, atunci cercul oamenilor liberi s-ar lărgi, fără îndoială, iar fisurile dintre generații s-ar umple cu un alt conținut decât cel al refuzului, al detestării sau invectivelor reciproce. Uneori, nici nu trebuie să mergi prea departe: ajunge să stai de vorbă cu părinții sau cu bunicii… Am întâlnit mulți tineri care trăiesc aceeași dramă; îmi povestesc cum, atunci când părinții locuiesc la ei pentru câteva zile, făcând o pauză de televizor și jucându-se cu nepoții, având, așadar, dispoziția mentală de a asculta și argumentele rațiunii, viziunea lor (de oameni trecuți prin toate greutățile vieții, marcați de comunism precum sclavii, odinioară, de fierul încins), ei bine, viziunea acesta se schimbă, modelul lor existențial (și de politician) suferă „restructurări“ (câteodată de-a dreptul radicale).

Firește, „Adoptă un pesedist!“ este un program laborios, care solicită nu doar abilități intelectuale, dar și o anumită deschidere, un fel de înțelegere generoasă, binevoitoare, a celui din fața ta, deși – în mod evident – nu-i împărtășești opiniile. Recunosc: ia mult timp să ajungi la acest echilibru al înțelegerii celuilalt, iar unii dintre noi (poate chiar majoritatea) suntem grăbiți și agitați (ori nu mai avem multe zile de trăit). Dar nu mi se pare nerealist, nici imposibil.

În fotografia alăturată puteți vedea părinți însoțiți de copiii dumnealor la protestul mut și clarvăzător din Sibiu. S-au strâns nenumărate imagini frumoase de-a lungul ultimelor luni. Despre acești tineri extraordinari s-au spus vorbe la fel de frumoase. Au fost, însă, și cuvinte grele, nedrepte și urâte. Nu doresc să insist asupra lor, căci ele sunt, adeseori, sub demnitatea umană (ca această enormitate: „Mineriada din 1990 a devenit Tineriada, iar minerii de atunci sunt ONG’iștii de azi“ [sic!]).

Aș vrea, în schimb, să le spun celor care nu au obosit să iasă în stradă, care și-au păstrat încrederea în ei înșiși, în semenii lor: nicio vorbă rea, calomnioasă, nedreaptă nu poate atinge puritatea și claritatea protestului vostru!

Vor spune că sunteți „mercenari“, că sunteți „vânduți“, că „multinaționale“, că „Soros“ și „sexomarxiști“ (dacă sunteți tineri), că „Ana Pauker“ și „senili“ (dacă aveți 101 ani), că faceți jocurile lui „X“ sau lui „Y“ (de care poate nici n-ați auzit vreodată), că „SRI“, că „USA“, că „UE“, că marțienii și zoroastrienii…

Dar nimic, niciodată, nu poate atinge puritatea și claritatea protestului vostru. Al nostru."