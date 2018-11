Daniel Ghita ii UMILEȘTE pe Catalin Morosanu, Raul Catinas si Benny Adegbuyi: 'Aștept sa vedem daca, cine din Carpați, iese din peștera? Unde sunt campionii K1?

Daniel Ghiţă a revenit în K1 după patru ani şi l-a făcut KO pe Dzevad Poturak în doar un minut şi 35 de secunde. După meci i-a lansat provocarea lui Cătălin Moroşanu, pentru a stabili cine e cel mai bun greu din kick box, informează Mediafax.

Atât "Moartea din Carpaţi", cât şi Raul Cătinaş sau Benny Adegbuyi au dat replica, una dură, iar Ghiță i-a atacat pe reţelele sociale.

"Închipuiţi-vă cum ar arăta această luptă în anul 1700!

Doi luptători, Samurai şi Cocs (Cocoş fără cohones) intră la luptă. Cocs ameninţă şi înjură: Bă, Samuraiule, te sparg, îţi tai gâtul, se leagă de toată familia, eşti p.., femeie, mă înjură ca la ţară...linişte..

Se întâlnesc pe câmpul de luptă:

Samuraiul scoate sabia, pregătit de luptă! Hai să ne luptăm, cocoşule!

Cocs: Stai, samuraiule!!! ştii...eu nu am sabia ascuţită! Nu taie deloc, calul e slab şi sunt obosit... Mă aştepţi să merg să îmi ascut sabia? Nu sunt pregătit de luptă, sunt un mic cocoş cu aere de Samurai.

Ce să mai răspundă un Samurai unui Cocoş fără cohones? E doar un cocoş fără cohones! Aţi înţeles?

Când eşti luptător de elită, eşti pregătit imediat...şi nu îţi jigneşti adevărsarii public. Dar na, e doar un cocoş fără cohones. Dacă era Samurai, era cineva...Înţelegeţi diferenţa ?

Samuraiul constată o societate plină de lupi şi cocoşi fără cohones, care se chiloţăresc pe la TV şi nu se implică în nicio campanie civică, nimic real, decât dacă este Tv şi e camera să arate ce caritabili sunt ei!

Strămoşii noştri s-ar întoarce în morminte să vă vadă...

Moroşanu vrea sa scape.

Nihil Sine Deo

PS: Am o căpuşă, care atârnă de numele meu de ani de zile. Când mai ţii lecţii de morală, te rog să nu uiţi că un trădător şi un turnător nu poate da lecţii de morală unui samurai! Ştii de ce? Pentru că aceştia au principii pe care le respectă toată viaţa!", a fost postarea lui Daniel Ghiţă, una venită ca o completare la cea "dedicată" lui Benny Adegbuyi: "Cocs nu e antrenat, iese la bătălie fara sabie si Benny Lupu cere bani, peste nivelul lui. Ne am amuzat la greu, cand am auzit suma. O fii Lupul asta Badr Hari de Cluj? E o jignire comparaţia cu Badr, dar na, ce sa faci, noi oile nu putem ajunge la nivelul lupilor... Nu vrea să lupte, rămâi lup de TV si mare campion, fara palmares, si lasă-ne pe noi oile sa vorbim, dar nu uita ca nici oile nu se coboara niciodata la nivelul lupilor fricoşi! Unde sunt Luptătorii adevarati ? Nu astia cu centuri de plastic , promovaţi de TV, chilotareala ieftina. Deci, astept sa vedem daca cine din Carpaţi, iese din peştera? Unde sunt campionii K1? Unde ?Nihil Sine Deo".