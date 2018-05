Daniel Horodniceanu: "Descinderile nu au legatura cu concursul pentru sefia DIICOT"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a oferit detalii despre actiunea masiva derulata in mai multe judete din Romania. Totodata, acesta a precizat ca descinderile nu au legatura cu concursul organizat pentru conducerea institutiei. "Actiunea nu este una mare, ci e cea mai mare din toata perioada DIICOT. A fost gandita in urma cu un an si nu are nicio legatura cu concursul tocmai pentru faptul ca a fost operationalizata in decembrie, iar sincronizarea celor 14 servicii teritoriale e facuta in luna martie. Dosarele sunt in componenta DIICOT si niciun dosar nu are legatura cu celalalt. La Iasi sunt doua dosare, unul pe antidrog si unul pe contra ...