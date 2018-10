Daniel Meze continua in instanta lupta cu primarul Horia Sulea: Nu ma las intimidat, mergem pana la capat!

Plangere Daniel Meze

Floresteanul Daniel Meze continua in justitie lupta pe care o are cu primaria si politia locala Floresti, dupa ce acesta a fost amendat contraventional cu suma de 500 de lei, pentru un comentariu adus pe facebook edilului Horia Sulea. In cursul zilei de joi, 4 octombrie, acesta a avut primul termen de judecata in dosarul privind plangerea contraventionala la amenda mai sus mentionata, aratand, intr-o postare pe contul sau persoan de facebook, ca nu se va lasa intimidat de primarul din Floresti, si ca va merge pana la capat.

”Azi am avut termen in Procesul cu Primarul Sulea! Primarul Florestiului, Horia Sulea, a gasit de cuviinta sa puna Politia Locala sa ma amendeze cu suma de 500 de lei. Am contestat amenda! Primarul Sulea se considera jignit si cu demnitatea ranita pentru ca l-am facut incompetent! Nerealizarile majore ale lui Sulea din ultimii zece ani, patru ani fiind viceprimarul fostului primar Vancea si mai bine de sase ani primar, ii lipesc de frunte eticheta de incompetent. Nu ma las intimidat de amenzile, injuraturile si comportamentele primitive de care am parte de la Sulea si de la aplaudacii lui. Mergem pana la capat, Florestiul are nevoie de Ordine si Curatenie!”, arata Daniel Meze pe facebook.

Cotidianul Buna Ziua Cluj a relatat, in mai multe randuri, despre modul in care mai multi floresteni sunt amendati atunci cand ii aduc critici publice primarului Horia Sulea, chiar pe conturile personale de socializare.

Acesta a avut curajul sa povesteasca prin ce a trecut in cadrul emisiunii BZC Live, vizualizata de mii de floresteni.

