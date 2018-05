Daniel Niculescu, declaratie emotionanta pe Facebook dupa scandalul cu Tonciu! Oare ce va spune Andreea?

Andreea Tonciu si Daniel Niculescu au aparut in ultimele zile in presa dupa scandalul de la mare, iar gurile rele spun ca urmeaza un nou divort in showbiz-ul romanesc.



Astazi Daniel si-a petrecut timpul alaturi de fetita lui si a Andreei Tonciu si a postat pe pagina personala de Facebook o poza in care apare alaturi de micuta. "Tu esti TOTUL pentru mine❤️ Tu esti Comoara mea❤️tu esti Inima mea❤️ Doar tu esti, Fata mea. TE IUBESTE TATI ENORM !❤️", a scris Niculescu in descrierea pozei.



Poate Andreea va reveni la sentimente mai bune fata de sotul ei cand va vedea ce tatic dedicat este.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.