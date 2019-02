Daniel Zamfir, concluzii dupa audierea lui Isarescu in Parlament: Ponta și Orban sunt foarte opariți

Senatorul Daniel Zamfir susține că audierea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, din Parlament, a fost benefică pentru că așa s-a ajuns la concluzia că se schimbă modul de calcul al ROBOR. În schimb, Zamfir remarcă faptul că Victor Ponta și Ludovic Orban sunt ”opăriți” pentru că îndrăznit să-l cheme pe Isărescu la audieri.

”Două concluzii importante putem trage după audierea de ieri a Guvernatorului BNR:

BNR a intervenit și în trecut și acum în stabilirea Robor-lui;

2. După ce timp de două ore , dl Guvernator a susținut că e un mecanism care funcționează perfect, vine dl prim vice guvernator și ne anunță că se lucrează la schimbarea lui. Deci perfecțiunea mai e asa perfectă. Asadar, mecanismul de calcul al ROBOR-ului va fi adus mai aproape de realitatea pietei. Eu zic ca e un mare câștig.

P.S. Ce am aflat, însă, în urma audierii: un fost prim ministru care se chinuie să-și facă un partid, altul care se chinuie din răsputeri să predea un partid istoric sistemului bancar, sunt foarte opariti ca am insistat să-l chem pe guvernator în Parlament. Nimic despre abuzurile băncilor, nimic despre ratele împovărătoare ale românilor, totul despre Zamfir care e un golan, un huligan și un penibil care nu face nici două cepe degerate. Nu le voi răspunde nimic. Am inteles ca atata pot. Asa stiu ei sa faca politica.”, scrie Daniel Zamfir.