Daniel Zamfir: "S-a sinucis dupa ce am vorbit cu el"

Un cetatean rus acuzat de fraude online in valoare de milioane de dolari a fost arestat la Varna (Bulgaria) in baza unui mandat emis in Statele Unite, urmand sa fie extradat.

Over 7000 fines were issued, worth over 2,000,000 RON, by policemen, on Friday, at the national level. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article SPS */ ado.slave('adoceanrorndnoldfun', {myMaster: '1oHhmeO3 ...