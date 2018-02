Daniel Zamfir: Sunt racheta nucleara. NU ma poate opri nimeni! Ludovic Orban nu lupta pentru oameni 

Ludovic Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost intrebat la DC news daca a fost amenintat sa o lase mai usor cu lupta sa cu abuzurile bancilor si institutiile financiare nebancare (IFN). "La legea darii in plata, Banca Nationala a sesizat DNA impotriva mea pentru a vedea habar nu am ce... de ce fac eu darea in plata, ce interese am. Am fost amenintat cu DNA. Din drumul acesta nu ma poate opri nimeni. Eu cred foarte tare ca legile pe care le-am propus sunt niste legi drepte. Sunt legi de care oamenii au nevoie. Din cartea "Romania sub teroare bancara" m-am incarcat cu o energie... stiti cum sunt? Racheta nucleara. Oamenii acestia, care apar in carte, au niste povesti care nu au cum sa nu va mi ...