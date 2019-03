Daniela Gyorfi, luata la rost pe net din cauza unei poze! ”Te-ai mutilat de la atatea operatii estetice”

Artista Daniela Gyorfi a fost criticata pe internet din cauza unei fotografii pe care a postat-o pe Instagram. Machiata excesiv si coafata, cantareata a primit comentarii negative din partea utilizatorilor.

”Oribila, jur! Te-ai mutilat de la atatea operatii estetice. Plus abuzul de cocaina...”, ”Scuza-ma Daniela, dar buzele nu sunt ok”, ”Ce-i cu poza asta? Parca esti beata”, sunt o parte din comentariile negative pe care artista le-a primit la fotografie.

Daniela Gyorfi e disperata sa nu se ingrase!

Daniela Gyorfi este disperata sa nu se ingrase si este foarte stricta. Chiar si asa, artista are o slabiciune pentru dulciuri. Daniela Gyorfi nu se ascunde si spune cati ani are daca cineva vrea sa stie. Cantaretei nu ii este rusine sa recunoasca ce varsta are: 50 de ani!

"Eu spun cati ani am cand ma intreaba cineva. Am 50 de ani, 50 de kilograme si, daca ma ingras un kilogram, iau foc! Fiind mica de statura, 1,64 cm, incerc sa ma incadrez in 49-50 kg, iar, daca depasesc, bineinteles ca fac foamea. In rest, nu am secrete legate de cum ma ”conserv”, fac chestii pe care le face orice om normal.

Imi mai fac injectii cu botox la fata, ma dau cu crema, am grija cat mananc. Uite, nu prea mananc ciorbe si mancare gatita, in schimb prefer dulciurile! Nu fumez, nu beau alcool. Cat despre sport, mereu zic „de luni ajung la sala”, dar se intampla sa ajung la cantari, la repetitii, deci oriunde, dar nu acolo”, a declarat Daniela Gyorfi pentru click.ro.

