Dansuri desprinse din povestile cunoscute, la Festivalul "Gradifest" de la Palatul Copiilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 31 martie la Palatul Copiilor Iasi s-a desfasurat Festivalul Judetean Concurs „Gradifest" - zambetul copilariei pe taramul fanteziei. Acest proiect, aflat la cea de-a VI-a editie, este derulat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, la initiativa Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 9, structura a Scolii „Carmen Sylva" din Iasi. Proiectul se adreseaza prescolarilor si cadrelor didactice pentru invatamantul prescolar din judet, care doresc sa valorifice valentele dansului tematic si cele ale abilitatilor practice pentru a descifra mesajul povestilor si pentru a-i apropia pe cei mici de carte si de lectura. "Intr-o atmosfera de poveste, for ...