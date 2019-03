Darius Valcov a facut SHOW la Antena 3

Consilierul premierului pe probleme economice, Darius Vâlcov, a desenat duminica seara, la tablă, cum în doi ani de guvernare PSD 2017-2018 au crescut veniturile mai mult decat in opt ani la un loc (2009-2017).

Uniunea să îngropăm România, a lui Soroș, USR, a lui Cioloș, înțeleg ca vor sa conteste bugetul la CCR. Sunt barfe, sper sa ramana doar barfe”, a spus Valcov, care a spus apoi ca doreste sa explice care este miza.

El a desenat cum in guvernarile Boc, Ponta si Ciolos, din 2009-2017, veniturile la bugetul de stat au fost de 66 de miliarde de lei, in timp ce in 2017-2018, in guvernarile Grindeanu-Tudose-Dancila, veniturile au fost de 71 de miliarde de lei.

Consilierul premierului a adăugat că pe criticii PSD „ii doare” ca in doi ani s-a inregistrat venituri mai mari decat in opt ani.

„În toată guvernarea Ponta, veniturile au crescut mai puțin decât într-un singur an, 2018. Față de guvernarea asta, Guvernarea Ponta este sub. Dar față de guvernarea Cioloș, e parfum”, a adăugat Valcov.

