Darius Valcov, atac DUR la adresa lui Klaus Iohannis: La o asemenea executie bugetara...

Darius Valcov sustine ca Administratia Prezidentiala a avut o executie bugetara "proasta", unul dintre motive fiind, in viziunea acestuia, faptul presedintele s-ar fi "plimbat cu bucatarul peste tot". Declaratiile, in contextul rectificarii bugetare. "Atunci cand ai o executie atat de proasta a bugetului doar pentru ca iti doresti tu sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol, asta nu inseamna ca trebuie sa-ti acorde cineva mai multi bani la rectificare. Deci, asa cum si-a asternut, asa doarme fiecare - n-au cheltuit banii, pot sa-i cheltuie data viitoare. Ramane valabila acea taiere? Este decizia doamnei prim-ministru, eu doar am facut aceasta re ...