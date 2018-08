Darius Valcov, atacuri in RAFALA la adresa Digi: descrie o situație incredibila

Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, lansează un atac la adresa trustului Digi și arată că listarea acestora la bursă s-ar fi făcut ilegal.

”Acum doua saptamani am atras atentia asupra neregulilor de la data listarii Digi. Ieri am revenit si am intrebat ASF-ul daca este adevarat ca valoarea contabila a actiunilor digi este de 1 leu si 8 bani. Inca astept raspunsul la aceasta intrebare!

Dupa cum se vede, la data listarii, actiunile digi erau cotate la 40 lei. Astazi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai putin) si continua sa scada.

Pentru corecta informare a romanilor continui sa intreb ASF :

1) Este adevarat ca peste 3 milioane romani au actiuni la digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul II)?

2) Este adevarat ca o mare parte a banilor incasati pe actiunile digi s-au dus in contul unei firme offshore din Cipru?

3) Este adevarat ca datoriile digi depasesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor?

4) Aveau voie fondurile de pensii sa achizitioneze actiuni la o companie urmarita penal?”, scrie Darius Vâlcov.