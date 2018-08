Darius Valcov il acuza pe Iohannis de ințelegeri cu austriecii pe tema legii offshore: Brusc, televiziunea austriaca acuza represiuni din partea Jandarmeriei

Darius Vâlcov, consilierul economic al premierului Viorica Dăncilă, îl acuză, indirect, pe președintele Klaus Iohannis de înțelegeri privind legea offshore, menționând că odată cu respingerea promulgării legii, postul național austriac devine interesat de țara noastră și acuză Jandarmeria Română de represiunui. De asemenea, Vâlcov a postat două fotografii, una de la întâlnirea președintelui cu directorul general al OMV și a doua de la întâlnirea reprezentantului OMV cu Vladimir Putin.

"In ianuarie 2018 Mr Seele, CEO OMV si Mr Werner discuta in privat despre gazele din Marea Neagra. In iulie, Parlamentul adopta Legea Offshore, cu o mica modificare de 6 miliarde de $ in plus pentru statul roman. In august, Mr Werner respinge Legea Offshore. Tot in august, postul national de televiziune austriac ORF devine brusc interesat de Romania si acuza represiuni din partea jandarmeriei romane.

Vom vedea continuarea! Dar de data asta va asigur ca statul roman va cere ceea ce i se cuvine.

P.S. Mr Seele and Mr Putin, two good friends (n.r. Domnul Seele și domnul Putin, doi prieteni buni)", a scris Darius Valcov pe Facebook.