Darren Cahill, despre cel mai tensionat moment al relatiei cu Simona Halep: 'Simteam ca totul trece pe langa ea, ca nu ma asculta. Nimic nu mergea'

Darren Cahill (53 de ani) a vorbit despre cel mai tensionat moment al relaţiei cu Simona Halep (27 de ani, 1 WTA), unul după care a decis să întrerupă timp de patru săptămâni colaborarea cu liderul mondial, scrie Mediafax.

"Cel mai greu moment a fost după un turneu la Miami. O înfrunta pe Bacsinszky. Şi, până la urmă, nu a fost vorba doar de acel meci. Deja se strânseseră mai multe meciuri pierdute aiurea, din lipsă de concentrare. Încercam să îi explic, să vorbim despre nevoie de a schimba ceva din punct de vedere mental. Dar simţeam că totul trece pe lângă ea. Că nu mă ascultă. Nimic nu mergea!", a declarat australianul, pentru revista "Tennis Raquet".

Episodul la care face referire antrenorul Simonei Halep s-a petrecut în martie 2016, la turneul de la Miami, al şaselea de la startul colaborării care începuse în acel an. Într-o perioadă în care rezultatele lipseau, Simona a pierdut cu Timea Bacsinszky, în sferturile de finală (4-6, 6-3, 6-2), iar lipsa atitudinii l-a deranjat pe Cahill, care a decis că aşa nu se mai poate: "Ca antrenor, trebuie să fii mereu pregătit să încerci şi altceva. Aşa că am încercat o terapie cu şoc. Am decis că trebuie să facem o pauză în colaborare. Au fost patru săptămâni în care nu am colaborat! Înainte de Madrid, m-a sunat, mi-a spus că şi-a învăţat lecţia, şi m-a rugat să revin. Am observat că lucrurile se schimbaseră, că îşi dă silinţa mai mult. Aşa că am acceptat să revin", a explicat Darren.

Iar pauza luată s-a dovedit un moment de răscruce pentru Simona şi modul în care liderul mondial vede tenisul. La reluarea colaborării, Simona a triumfat de manieră superbă la Roma, apoi a mai câştigat la Bucureşti şi Montreal, punând bazele unui parcurs care, în viitor, avea să o ducă spre primul Grand Slam al carierei şi prima poziţie în ierarhia mondială.