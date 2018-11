Data la care Viorel Catarama va afla daca este exclus sau nu din PNL

Antrenorul formatiei Dinamo, Mircea Rednic, a catalogat drept rusinos felul in care a ajuns gazonul de pe National Arena, dupa ce Primaria Capitalei a organizat pe el un eveniment la care au participat 3.500 de copii.

Situație disperată pentru tatăl Denisei Răducu, după decesul acesteia. Bărbatul nu poate să treacă peste tragedia pierderii copilului și recunoaște că viața sa nu va mai fi niciodată ca înainte. Mai mult, tatăl Denisei nu mai poate trăi fără pastile, iar asta se întâmplă după ce a rămas paralizat. Emilian Răducu a devenit dependent de