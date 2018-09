Date halucinante scoase la iveala in urma cu putin timp! Peste 10.000 de dosare penale deschise pe numele magistratilor

Dosare penale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 10.000 de dosare au fost deschise magistratilor in ultimii trei ani. Antena 3 a prezentat cifrele in exclusivitate. Astfel, in ultimii trei ani au fost deschise 10.934 de dosare cu magistrati. 2016 PICCJ: 486 dosare cu magistrati de solutionat, 1 prin sesizare din oficiu, 284 solutionate, 1 trimis in judecata, 202 ramase de solutionat DNA: 1041 dosare cu magistrati de solutionat, 84 prin sesizare din oficiu, 434 solutionate, 15 trimise in judecata, 607 ramase de solutionat DIICOT: 9 dosare cu magistrati de solutionat, 1 sesizare din oficiu, 1 solutionat, 1 trimis in judecata, 8 ramase de solutionat MINISTERUL PUBLIC: 4579 dosare de solutionat, 94 prin sesizare din oficiu, 2860 solutionate, ...