Date oficiale! Cum arata noua taxa auto, gandita pentru a diminua numarul masinilor poluante

Taxa auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noua "taxa auto" va fi achitata de anul urmator in functie de elemente care genereaza emisii de poluanti in atmosfera, respectiv capacitatea cilindrica, norma de poluare si emisiile de CO2. Un grup de lucru format din reprezentantii mai multor ministere analizeaza insa, acum, doua variante, care reintroduc indirect vechea taxa auto. Prima varianta presupune introducerea unei "componente de mediu" in taxa achitata periodic la ITP, in timp ce a doua varianta prevede includerea acestei componente in impozitul datorat pentru mijloace de transport, potrivit unui document oficial. Ambele cazuri sunt inspirate de practici din alte state UE, respecta principiul "poluatorul plateste&qu ...