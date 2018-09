Datoria externa pe termen scurt a explodat in 2018. Unde s-au dus banii

Compania TAROM va încheia sezonul de vară pe plus în condiţiile în care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au crescut cu peste 25%. Citește mai departe...

Fan Bingbing, una dintre cele mai cunoscute actrițe din China și, totodată, cea mai bine plătită, a dispărut de mai bine de două luni. Evenimentul care îi îngrijorează atât pe apropiați, cât și pe fani vine la scurt timp după ce numele său a apărut într-o anchetă privind o fraudă fiscală în țara natală. Fan […] The post Fan Bingbing, cea mai bine plătită actriță din China, a dispărut. Autoritățile și rudele fac eforturi uriașe de peste 2 luni ca să o găsească appeared first on Cancan.ro.