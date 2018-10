Datorita lui Hagi s-a revitalizat fotbalul romanesc, considera Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir (72 de ani), fost şef al LPF, consideră că nepotul său, Bogdan Dragomir, va ajunge un fotbalist important în fotbalul românesc. Tânărul de 14 ani este în acest moment legitimat la Juniorul şi a participat la mai multe acţiunie ale naţionalei.

Dragomir a fost prezent la meciul României U19 împotriva reprezentativei similare a Suediei, câştigat de naţionala noastră cu 1-0. După meci, fostul oficial a făcut câteva afirmaţii referitoare la calităţile pe care le posedă nepotul său.

“În primul rând, vreau să spun că de acum încolo voi merge să văd toate meciurile de juniori, pentru că nepotul meu, Bogdan Dragomir, a fost săptămâna aceasta convocat la naţionala României U 14 şi vreau să văd care este nivelul

Nepotul meu joacă la Juniorul. Are multe calităţi, altfel îl ţineam acasă. Are capacitate enormă la efort, loveşte cu amble picioare. Doar că nu are mult tupeu, e prea educat. Şi acesta este motivul pentru care-l duc la fotbal. Şi mă bucur că un singur cantonament deja l-a schimbat. E mai tupeist”, a declarat Dragomir pentru RadioSport1.ro

Rezultatele echipelor naţionale de juniori şi tineret i se datorează în mare măsură lui Hagi, crede fostul şef al LPF: ”Am văzut şi am constatat că viitorul fotbalului romanesc este de…şampanie. Datorită lui Hagi s-a revitalizat fotbalul românesc. Sunt multe cluburi devenite vagoane, ataşate la locomotiva Hagi. Dacă oficialităţile ar mai şi ajuta cluburile de fotbal, în 5-6 ani îi spargem pe toţi”.