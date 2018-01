David Attenborough l-a criticat pe Bear Grylls deoarece in emisiunea lui sunt omorate animale

Sir David Attenborough, cunoscut realizator şi narator de programe de televiziune, l-a criticat pe aventurierul şi prezentatorul Bear Grylls, deoarece în cadrul emisiunii sale sunt omorâte animale, scrie The Sun. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Emisiunea de supravieţuire „The Island with Bear Grylls”, difuzată de televiziunea britanică Channel 4, a prezentat concurenţi omorând animale precum caimani, porci şi curcani. „Noi nu am omorât niciodată animale. Bear Grylls va trebui să dea socoteală pentru acţiunile sale. Eu nu aş ucide niciodată un animal doar pentru a obţine o scenă care să atragă publicul”, a spus David Attenborough, în vârstă de 91 de ani, pentru The Sun. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Comentariul lui Attenborough vine după ce emisiunea lui Bear Grylls a fost criticată de organizaţia caritabilă dedicată animalelor PETA, pentru că în cadrul show-ului, sportivul Iwan Thomas şi actorul Ryan Thomas s-au luptat cu un crocodil pe care apoi l-au ucis cu un cuţit. Aceste scene, care au fost difuzate anul trecut în cadrul unei ediţii speciale, au generat reclamaţii înregistrate la Ofcom, autoritatea de reglementare a audiovizualului din Marea Britanie, iar directorul PETA UK a criticat „vedetele şi producătorii jalnici”, pentru că au permis ca acest incident să aibă loc. David Attenborough a stabilit un acord cu Netflix pentru a prezenta un show despre conservare. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va r ...