David Beckham si-a facut implant de par? Frizura care il da de gol

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebru pentru diversele sale frizuri, David Beckham a lasat un urias semn de intrebare la ultima sa aparitie. Si-a facut transplant de par sau nu? Potrivit Daily Mail, ultima coafura a lui David Beckham arata de parca a fost supus unui transplant de par. Vezi si: A fost ales "cel mai sexy barbat pentru anul 2017"! Nu este actor! Mai mult, o sursa Daily Mail a declarat ca fostul fotbalist, in varsta de 43 de ani se inscrie in categoria numeroasa de barbati cu varsta mijlocie care urmeaza sa fie supusi unui transplant de par. De-a lungul lunilor, David a avut diverse frizuri, iar anul trecut tatal lui a dezvaluit ca David purta tot mai des sepci, probabil pentru a ascunde transplantul sau parul in minus. ...