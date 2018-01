David Copperfield, acuzat de abuz sexual. Iluzionistul se declara sustinator al miscarii „#MeToo”

Iluzionistul american David Copperfield a fost acuzat de abuz sexual de un fost model care susţine că acesta a drogat-o şi a atacat-o în anul 1988, când ea avea vârsta de 17 ani. Cu doar câteva ore înainte de a fi lansată această învinuire, magicianul a publicat un mesaj pe internet prin care se declară susţinător al mişcării „#MeToo”, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Brittany Lewis a lansat acuzaţia în publicaţia The Wrap şi a menţionat că le-a povestit incidentul celei mai bune prietene, soţului, fostului soţ şi bunicii ei. Femeia susţine că în 2007 a raportat incidentul la Biroul Federal de Investigaţii (FBI). Potrivit The Wrap, Lewis nu caută să obţină bani de la iluzionist sau de la alte persoane. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Lewis susţine că iluzionistul a invitat-o la unul dintre spectacolele lui din California după ce a fost jurat la un concurs de modelling la care ea a participat. Iluzionistul i-ar fi cerut permisiunea bunicii tinerei, Patricia Burton, care a confirmat acest lucru. După show, potrivit lui Brittany Lewis, l-a văzut pe magician turnând ceva în băutura ei. Ea l-ar fi întrebat ce face, iar iluzionistul i-ar fi răspuns că „doar împarte”. „Îmi amintesc că mi-au fost îndepărtate hainele. Îmi săruta faţa iar apoi, când a început să coboare cu săruturile pe trupul meu, am leşinat”, a spus ea. Lewis susţine că în dimineaţa următoare Copperfield i-a spus că „nu s-a întâmplat nimic”, pentru că era minoră. Copperfield, în prezent în vârstă de 61 de ani, ar fi obligat-o să scrie o scrisoare prin care să ateste că este în regulă după ce ar fi avut loc a ...