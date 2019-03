'Days of our Lives', 'General Hospital' si 'The Young and the Restless' au primit cele mai multe nominalizari la gala premiilor Daytime Emmy

Serialele „Days of our Lives”, „General Hospital” şi „The Young and the Restless” au primit cele mai multe nominalizări la cea de-a 46-a ediţie a galei premiilor Daytime Emmy, care va avea loc pe 5 mai, la Los Angeles, scrie news.ro.

„Days of our Lives” a primit 27 de selecţii, inclusiv la categoriile „serial-dramă”, „cea mai bună actriţă într-un serial-dramă” (Marci Miller) şi „cel mai bun actor într-un serial-dramă” (Tyler Christopher şi Billy Flynn).

Serialul „General Hospital” îi urmează, cu 25 de nominalizări, inclusiv la categoriile „serial-dramă”, „cea mai bună actriţă într-un serial-dramă” (Maura West şi Laura Wright) şi „cel mai bun actor într-un serial-dramă” (Maurice Benard şi Jon Lindstrom).

„The Young and the Restless” a primit 20 de nominalizări, între care la categoriile „ „serial-dramă”, „cel mai bun actor într-un serial-dramă” (Peter Bergman), „cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial-dramă” (Beth Maitland şi Mishael Morgan” şi „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial-dramă” (Bryton James).

Serialele „The Bold and the Beautiful” a fost nominalizat de 12 ori, iar „Giants”, de 11.

CBS conduce în lista reţelelor de televiziune, cu un total de 61 de nominalizări, Amazon Prime Video a primit 49 de selecţii, la fel şi Netflix, NBC, 38, iar HBO, 12.

Judecătoarea Judy Sheindlin şi chef Jacques Pepin vor primi trofeele pentru întreaga activitate.

Premiile Daytime Emmy sunt acordate, la 97 de categorii, de National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS), care decernează şi trofeele Creative Arts. Nominalizările au fost anunţate miercuri, în cadrul emisiunii „The Talk”.

Gala Daytime Creative Arts Emmy va avea loc pe 3 mai, la Pasadena Civic Auditorium.