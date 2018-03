DE-A DREPTUL SAVUROS si SPECTACULOS in Studioul BZI LIVE! In LUMINA REFLECTOARELOR, hatrul si fabulosul actor al Nationalului din Iasi - Ion Sapdaru - GALERIE FOTO, VIDEO

Ion Sapdaru si Valentin Hutanu la BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Joi, 22 martie 2018, de la ora 11.00, in Studioul BZI LIVE a fost invitat special Ion Sapdaru - hatrul, pasionalul, emotionantul si consistentul actor si regizor nascut pe fabuloasele plaiuri basarabene anume in mirifica localitate Dorotcaia! • Format la Scoala de Film din mareata Moscova, membru al celui mai vechi teatru modern din Romania - Nationalul iesean, Sapdaru va fi in prim-planul unei emisiuni - dialog despre arta, dramaturgie, film, cultura • Omul care nu a facut rabat de la principiile sanatoase ale vietii ce tin de: corectitudine, sinceritate, profesionalism a abordat teme ce tin de realitatile culturale autohtone sau cinematografie • ...