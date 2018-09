De acum incepe SPECTACOLUL! Start oficial la Cotnari Rally Iasi Centenar. Cei mai buni piloti din Romania se intrec la Iasi

Cotnari Rally Iasi Centenar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, de la ora 20:30, debuteaza oficial cel mai important eveniment automobilistic din Romania in anul 2017. Cotnari Rally Iasi Centenar are loc in perioada 6-8 septembrie. Dupa verificarile tehnice si dupa sesiunea de shakedown, masinile si pilotii care iau startul la Cotnari Rally Iasi Centenar se prezinta in fata iesenilor, pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, cu incepere de la ora 20.00. Dupa o sesiune de autografe, la ora 20:20 este programata fotografia oficiala, in timp ce la ora 20:30, primarul Mihai Chirica da startul oficial la Cotnari Rally Iasi. COTNARI Rally – Iasi Centenar este organizat de XS Motorsport (manager Dan Codreanu) in parteneri ...