De astazi a intrat in vigoare aceasta lege. Schimbari majore pentru proprietarii de apartamente

De vineri intra in vigoare noua Lege a Asociatiilor de proprietari, care aduce schimbari pentru proprietarii de rand. Una dintre acestea este obligativitatea platii fondului de rulment care va incuraja restantierii, asa cum sustine Radu Opaina, presedintele Federatiei Asociatiilor de Proprietari. „Legea nu vine cu ceva nou, care sa rezolve ceva. Nu exista noutatea buna a acestei legi, in schimb exista schimbari in sens negativ, o intoarcere in timp. Un exemplu este ca cei care ar trebui sa se ocupe de asosciatiile de proprietari, si aici ma refer la institutiile statului, nu sunt calificate, si nu spune nicaieri in lege ca personalul autoritatilor locale trebuie sa fie calificat, ceea ce este ...