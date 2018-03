google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De astazi se aplica aceasta lege! Milioane de romani sunt obligati sa se supuna. In caz contrar, persoanele in cauza risa sa primeasca amenzi usturatoare. Vineri, actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, iar sambata, 17 martie, incepe sa se aplice. Este vorba despre Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Potrivit acesteia, orice persoana care detine un teren in Romania va fi obligata sa ia masuri pentru a distruge ambrozia, o buruiana ce creste de obicei pe marginea drumurilor, pe ogoare sau pe terenurile lasate in paragina. In cazul in care proprietarii de terenuri nu se vor conforma, ei pot primi amenzi ce pot ajunge pana la 5.000 de lei pentru persoane fizice si pana la 20.000 de lei pentru fi ...