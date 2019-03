De cand a nascut-o pe Clara Maria, Andreea Balan a stat numai prin spitale! Iata ce frici a capatat

Andreea Balan 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cand a nascut-o pe Clara Maria, Andreea Balan a stat mai mult prin spital, timp in care a capatat ofrica de seringi, ace, branule. Andreea Balan a povestit in vlogul ei cum a ajuns prima data de urgenta la spital, cand practic ii tisnea sange din burta. Au urmat apoi doua operatii. Cea din urma a fost cea mai grea, iar cantareata sustine ca a avut dureri mari. Partea buna este faptul ca acum se simte bine si abia asteapta sa fie externata. "Cand vad branule si seringi simt furnicaturi. Ma doare dinainte sa fiu intepata. Am avut si in gat. Nu mai am semne. Si in vene peste tot. Saptamana trecuta m-am internat a doua oara pentru ca am sangerat acasa. Iesea sangele, tasnea din operati ...