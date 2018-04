De cate ori se consulta liderul PNL, Ludovic Orban, cu presedintele Klaus Iohannis. Cine va fi candidatul PNL la alegerile prezidentiale

"Ca să clarificăm orice speculaţie pe tema relaţiei dintre PNL şi preşedintele Klaus Iohannis, acum trei săptămâni, am avut reuniunea Consiliului Naţional, la care am hotărât că vom susţine candidatura preşedintelui Iohannis pentru al doilea mandat, decizie care a fost luată practic în unanimitate. (...) M-aş bucura foarte mult ca domnul Iohannis să ajungă preşedintele Consiliului European, dar, deocamdată, nu cred că are rost să facem speculaţii pe această temă. Din punctul nostru de vedere, Klaus Iohannis este candidatul nostru la funcţia de preşedinte din 2019. (...) Susţinerea candidaturii domniei sale a fost făcută cu acordul său", a declarat Ludovic Orban.