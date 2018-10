De cati bani are nevoie o familie din Romania pentru a avea un trai decent

Cumparaturi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresterea constanta a preturilor produselor de consum, produsa de cresterea costurilor cu salariile si a tarifelor la utilitati, in special cele la energie, duc implicit la majorarea cheltuielilor. Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii impreuna cu Fundatia Friedrich Ebert Stifung au derulat o cercetare la nivel national pentru fundamentarea unui cos minim de consum pentru un trai decent in Romania. Conform studiului, valoarea cosului de consum pentru un trai decent este de 6.762 lei pe luna pentru o familie de doi adulti si doi copii, in mediul urban, luand in calcul ca unul dintre copii are 12-14 ani, iar celalalt 8-10 ani, releva Pentru o familie de doi adulti si un copil este de 5.551 ...